Aniversare de cosmar!: Injunghiat de ziua sa. Un copil a fost condamnat

Un minor din localitatea Garliciu, judecat pentru tentativa la infractiunea de omor calificat, a fost condamnat de Tribunalul Constanta, in prima instanta. Inculpatul este acuzat ca, in luna octombrie 2016, in timp ce se afla intr un bar din Garliciu, ar fi… [citeste mai departe]