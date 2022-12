Varsta de pensionare a polițiștilor și militarilor NU se schimba: Modificare in ceea ce privește stabilirea pensiilor Varsta de pensionare a polițiștilor și militarilor NU se schimba: Modificare in ceea ce privește stabilirea pensiilor In cursul zilei de luni, 20 decembrie, proiectul privind reformarea pensiilor de serviciu din Romania, in acesta fiind incluse și pensiile militare, a fost facut public de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Proiectul nu modifica varsta de pensionare […]