Vârsta de pensionare a mamelor va scădea cu jumătate de an pentru fiecare copil Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat sambata, la Antena 3, ca femeile care au crescut copii pana la varsta de 16 ani vor beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu cate sase luni pentru fiecare copil. „Sunt doua elemente noi in noua lege foarte importante amandoua. Primul dintre ele, perioada de crestere a copilului, concediul maternal este considerat stagiu contributiv. Fie ca acest concediu este acordat mamei sau tatal este perioada contributiva, ceea ce este foarte important, fiindca nu pedepsim mamele pentru perioada in care au stat cu copiii”, a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

