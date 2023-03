In ciuda protestelor violente din ultimele zile, senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP, citata de Agerpres. Acest vot, crucial […] The post Varsta de pensionare a fost crescuta la 64 de ani in Franța. Senatul a votat legea care a provocat protestele violente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .