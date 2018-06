Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu este ingrijorata de eventualele modficari din bugetul UE deși in ședința de saptamana trecuta s-a vorbit de o eventuala taiere a fondurilor pentru țarile care incalca statul de drept, iar Varșovia a fost direct vizata, scrie Agerpres. Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a calificat…

- Guvernul conservator polonez a reactionat cu seninatate la proiectul de buget al UE, care a propus stabilirea unei legaturi intre acordarea de fonduri si respectarea statului de drept, ceea ce face obiectul unor tensiuni intre Varsovia si Bruxelles, informeaza AFP luni. Ministrul de externe…

- Ministrul de Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a declarat, marti, ca este de parere ca Statele Unite vor sustine eforturile Varsoviei pentru blocarea proiectului Nord Stream 2 menit sa transporte gaze naturale din Rusia catre Germania, relateaza site-ul postului Radio Poland.

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia faunei si florei dispunand taieri in Padurea milenara Bialowieza, a stabilit marti Curtea de Justitie a UE (CJUE), relateaza AFP conform News.ro . Justitia europeana considera ca operatiunile de gestionare forestiera dispuse de Guvernul…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita la Varsovia pe 9 aprilie, a indicat joi seara, pentru AFP, purtatoarea de cuvant a guvernului polonez. "Vizita sa este continuarea unui dialog impartial si bazat pe fapte intre guvernul polonez si Comisia Europeana", a declarat…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie.

- Jacek Czaputowicz, care si-a prezentat in Parlament viziunea asupra politicii externe a Varsoviei, a confirmat implicit ca raspunsul Poloniei la recomandarile Bruxellesului, transmise in urma cu o zi, nu anunta modificari semnificative la reformele controversate. Seria de schimbari in justitie…

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…