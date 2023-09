Varşovia introduce unilateral restricţii pentru importurile de cereale ucrainene Kievul a avertizat marti ca ar putea recurge la arbitraj international in legatura cu restrictiile asupra exporturilor sale de cereale, dupa ce Polonia a declarat ca va continua sa blocheze importurile interne de cereale ucrainene, chiar daca Bruxelles-ul ridica interdictia, relateaza Reuters. Restrictiile impuse de Uniunea Europeana in luna mai au permis Poloniei, Bulgariei, Ungariei, Romaniei si Slovaciei sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul unor astfel de incarcaturi pentru export in alta parte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

