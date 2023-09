”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat joi ca este dispus sa discute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca ”prieteni”, pentru a rezolva ”situatiile dificile” din Polonia si Ucraina, dupa ce Varsovia a anuntat ca nu va mai trimite armament Kievului, in disputa cu privire la exportul cerealelor ucrainene. Tensiuni…