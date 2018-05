Varşovia cere prezenţă militară americană în Polonia Polonia a propus Statelor Unite sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, potrivit unei surse guvernamentale de la Varsovia, relateaza Reuters.



Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.



Guvernul de varsovia ar putea sa deblocheze pana la doua miliarde de dolari in vederea obtinerii acestei prezente militare americane pe teritoriul polonez, potrivit unei propuneri a Ministerului Apararii, scrie presa poloneza.



O sursa guvernamentala poloneza a confirmat pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-26 mai 2018 se va desfașura la Vilnius, Lituania, cea de-a 22-a ediție a expoziției internaționale AgroBalt 2018, una dintre cele mai semnificative și impozante expoziții internaționale pentru agricultura și industrie alimentara din Țarile Baltice. Evenimentul este organizat in cadrul…

- Economia Romaniei are o pondere de 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene, ceea ce claseaza tara noastra pe locul 16, la egalitate cu Grecia. Cifrele publicate, vineri, de Eurostat, biroul european de statistica, arata ca mai mult de jumatate din PIB-ul UE, de 15.300 miliarde de euro,…

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- Dezvoltarea economica este in continuare inegala la nivelul diferitelor regiuni din Europa, zonele bogate dintr-o anumita tara avand in medie un PIB per capita de 2,3 ori mai mare decat orasele mai sarace, situatie care insa nu se regaseste si in cazul Romaniei, a carei Capitala seamana mai degraba…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…

- Clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulații pe care Berna il are cu Romania și Bulgaria este menținuta inca un an. Ea fusese activata de la 1 iunie 2017, limitandu-se astfel dreptul de ședere al muncitorilor din aceste doua țari. Ca urmare a deciziei de miercuri, intre 1 iunie…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63- dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria. Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii pozitive despre…