Varşovia anunţă că va introduce unilateral restricţii pentru importurile de cereale ucrainene. Kievul avertizează ar putea solicita arbitrajul OMC Restrictiile impuse de Uniunea Europeana in luna mai au permis Poloniei, Bulgariei, Ungariei, Romaniei si Slovaciei sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul unor astfel de incarcaturi pentru export in alta parte. Restrictiile, menite sa protejeze pietele interne invadate de o supraoferta, urmeaza sa expire vineri, 15 septembrie. Polonia, care are alegeri parlamentare pe 15 octombrie si care afirma ca cerealele ucrainene mai ieftine fac productia interna nerentabila, a declarat ca nu va ridica interdictiile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

