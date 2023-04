Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe…

- Importurile de cereale ucrainene in Polonia vor fi oprite temporar pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi in continuare permis, a declarat vineri noul ministru polonez al agriculturii, Robert Telus, relateaza presa poloneza. Robert Telus a preluat joi functia de ministru al…

- Polonia a decis sa suspende temporar importul de cereale din Ucraina. Masura a fost luata pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri noul ministru polonez al Agriculturii, citat de Agerpres. Robert Telus a preluat functia joi, dupa ce predecesorul sau…

- Ucraina a decis, vineri, sa suspende exporturile de cereale spre Polonia, printr-un acord cu Guvernul de la Varsovia, pentru evitarea destabilizarii pietei locale, pe fondul protestelor fermierilor polonezi."Am convenit sa limitam si, pentru moment, sa suspendam exporturile de cereale spre Polonia.…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri pe fondul cresterii furiei fermierilor din tara sa din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Reuters.

- Presedintele Ucrainei urmeaza sa vina miercuri in capitala Poloniei pentru a-si exprima recunostinta pentru solidaritatea tarii vecine in timpul razboiului cu Rusia, dar producatorii polonezi de cereale avertizeaza ca ar putea iesi in strada pentru a “strica” acest eveniment. “Varsovia ar trebui sa…

- Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeana, Vsevolod Cecentov, sustine ca Ungaria nu va putea folosi in mod constant dreptul de veto in deciziile comune ale țarilor membre, in special in ceea ce privește Kievul. Potrivit diplomatului, pentru a putea folosi acest drept, Budapesta va avea nevoie de…