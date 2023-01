Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul de a discuta despre reparațiile Poloniei este „marea problema” a Germaniei. O declara adjunctul șefului Ministerului de Externe polonez Pavel Yablonsky, citat de RIA Novosti. „Va fi o mare problema pentru ei. Le va fi foarte rușine de asta”, a spus el. Potrivit acestuia, Germania este in continuare…

- Guvernul de la Varșovia e hotarat sa mearga mai departe in privința demersului sau de a obține despagubiri de la Germania pentru pagubele provocate Poloniei in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Guvernul german a respins in mod oficial o cerere de a negocia reparatii de razboi cu Varsovia, care cere indemnizatii in schimbul unor pagube suferite de Polonia in al Doilea Razboi Mondial, a anuntat Ministerul polonez de Externe, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al țarii, Comisarul Guvernului pentru Despagubiri, Arkadiusz Mulyarchik, a comentat raspunsul RFG la o solicitare de negociere a plații despagubirilor catre Varșovia pentru prejudiciul cauzat de țara in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Oficialul polonez…

- Armata germana va incepe in zilele urmatoare pregatirile pentru a desfasura un sistem de aparare antiracheta Patriot in Polonia, transmite duminica dpa, citand surse din domeniul securitatii. Guvernul german a oferit Varsoviei sistemul Patriot pentru a contribui la securizarea spatiului aerian polonez…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a primi sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, scrie Agerpres citand agențiile de presa EFE si DPA.“Trebuie…

- Viceministrul polonez de externe, Arkadiusz Mularczyk, a anunțat ca guvernul de la Varsovia a transmis catre "circa 50 de tari" note diplomatice in care explica motivele pentru care Polinia solicita Germaniei reparatii de razboi pentru al Doilea Razboi Mondial in valoare de 1.350 de miliarde de euro,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina vrea sa stabileasca toate faptele legate de racheta care a cazut marți in Polonia și care a provocat moartea a doua persoane, relateaza CNN . Oficialii de la Varșovia au indicat ca este probabil ca o racheta ucraineana , lansata de apararea…