Se intrerupe energia electrica in mai multe zone din Constanta

E E Distributie Dobrogea anunta intreruperi de energie electrica in mai multe zone din judetul Constanta. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam neplacerile resimtite de clienti in cazurile in care aceste lucrari, efectuate pentru a preveni eventuale probleme… [citeste mai departe]