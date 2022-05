Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat joi primul caz de variola maimuței la un barbat care s-a intors recent din Insulele Canare, dupa raportarea mai multor cazuri in Europa și America de Nord, de obicei endemica in Africa de Vest, informeaza Hotnews . Institutul de Boli Infecțioase de la Spitalul Spallanzani din Roma…

- Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și…

- Cateva cazuri de „variola maimutei” au fost confirmate in Europa. In doar o singura luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri de infectare. Autoritatile din SUA au anuntat ieri ca a fost detectat un prim caz la o persoana care locuieste in statul Massachusetts, iar autoritatile portugheze au identificat…

- Au fost identificate 20 de cazuri suspecte de variola maimutei la om, de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest. Despre ce este vorba.

- Mai multe cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate la inceputul acestei luni in Europa si America de Nord. Acest lucru a starnit temeri cu privire la debutul unei maladii endemice in Africa de Vest.