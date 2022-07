Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar Urgenta sanitara publica de interes…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat doua noi decese cauzate de variola maimutei de la ultima actualizare a situatiei epidemiologice din 27 iunie. Totalul cazurilor de deces cauzat variola maimutei se ridica la trei de la inceputul anului, iar boala s-a raspandit in zone noi, relateaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat publicitații un raport cu cazurile confirmate de variola maimuței de la inceputul anului și pana in prezent. De la ultima informare a OMS din 17 iunie, au fost raportate 1310 cazuri noi și opt țari noi au raportat cazuri. Majoritatea cazurilor confirmate de laborator…

- Un total de 780 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in laboratoare medicale din 27 de tari non-endemice, a anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care evalueaza ca riscul sanitar la nivel mondial in legatura cu aceasta boala este „moderat”, informeaza AFP, preluata de…

- Spania a inregistrat, miercuri, 59 de cazuri noi de variola maimuței și urmeaza sa ia masuri, inclusiv comandarea de vaccinuri și antivirale printr-o achiziție realizata cu ajutorul Uniunii Europene. Un total de 59 de cazuri au fost detectate prin testul PCR, dintre care 20 confirmate prin secventiere…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…