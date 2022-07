Stiri pe aceeasi tema

Un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania. Este vorba de un barbat de 36 de ani, contact cu primul pacient diagnosticat cu variola maimuței in Romania.

Sub-variantele BA.4 si BA.5 ale Omicron reprezinta, de la 11 iunie, aproximativ 8,3%, respectiv 13,3% dintre variantele de coronavirus din Statele Unite, au anuntat marti Centrele americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), informeaza Reuters.

Un american aflat in vacanța in Mexic a fugit din spital dupa ce a aflat ca a fost diagnosticat cu variola maimuței. Acesta s-a intors in Statele Unite cu un avion.

Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA elimina recomandarea privind folosirea maștii impotriva variolei maimuței, in așa fel incat sa fie evitate confuziile.

Subvariantele BA.4 și BA.5 ale Omicron reprezinta aproape 5% și 8% din variantele de coronavirus din Statele Unite la data de 4 iunie, a anunțat marți Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), anunța mediafax.

Statele Unite se pregatesc sa vaccineze persoanele care au intrat in contact direct cu pacienti cu variola maimutei, in contextul in care tara, cu cinci cazuri probabile si confirmate in prezent, se asteapta la o crestere a numarului acestora, informeaza AFP. "Cautam sa maximizam distribuirea vaccinurilor