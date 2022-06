Variola maimuței: Medicii vorbesc despre un nou simptom ”foarte dureros” In timp ce variola maimuței continua sa se raspandeasca, iata ca medicii au identificat un nou simptom ”foarte dureros” asociat cu aceasta infecție virala. Pana acum, majoritatea cazurilor privesc barbați cu varste intre 20 și 63 de ani. Dupa o perioada de incubație intre 6 și 13 zile, timp in care persoana infectata nu este contagioasa, apar mai mult simptome: febra mare, stare de oboseala accentuata, dureri de cap, de articulații, inflamarea ganglionilor. Ulterior, apar leziuni la nivelul pielii care se transforma in pustule. In acest moment, pacientul este contagios. Legat de variola maimuței,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

