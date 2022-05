Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate cu aceasta infecție virala endemica specifica Africii de Vest, in mai multe state europene și in America de Nord, Canada și Australia. O noua afecțiune virala pune in alerta lumea medicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a convocat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a convocat vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre raspandirea fara precedent in Europa a virusului variola maimutei („monkeypox”). Pe rețelele sociale, in special pe Twitter, se discuta intens despre faptul ca magnatul Bill Gates ar fi fost „profet”…

- Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani, au fost identificate in 11 țari, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de CNN. Dintre cazurile depistate, cel puțin un copil a murit și alți 17 au avut nevoie de transplant…