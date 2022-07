Variola maimuței a făcut prima victimă în afara Africii. Un bărbat a murit Variola maimuței a facut prima victima in afara Africii. Ministerul Sanatații din Spania a anunțat, vineri, ca o persoana infectata cu variola maimuței a murit, acesta fiind primul caz de deces din Europa din cauza virusului african, potrivit Reuters. Autoritațile sanitare spaniole nu au oferit mai multe detalii cu privire la deces. Menționam faptul ca, in total, numarul cazurilor de variola maimuței din Spania se ridica la 4.928. Dintre acestea, 120 sunt persoane spitalizate, iar 135 au suferit complicații precum infecții bacteriene și ulcer. Varsta medie a spaniolilor infectați cu variola maimuței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

