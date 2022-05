Variola maimuței a ajuns în încă trei ţări Inca trei țari au anunțat primele cazuri de variola a maimuței. Este vorba despre doua țari europene, Cehia și Slovenia, și despre Emiratele Arabe Unite, primul stat din Golf care inregistreaza infectari, informeaza Digi24 . In Emiratele Arabe Unite, oficialii din domeniul sanatații au anunțat ca a fost detectat un caz la o persoana care a vizitat recent Africa și care primește acum tratament medical. Autoritațile sanitare spun ca sunt „pe deplin pregatite” pentru a gestiona orice focar, adaugand ca au existat protocoale de supraveghere timpurie pentru detectarea bolii. Pana acum sunt peste 230… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei țari au anunțat primele cazuri de variola a maimuței. Este vorba despre doua țari europene, Cehia și Slovenia, și despre Emiratele Arabe Unite, primul stat din Golf care inregistreaza infectari, scrie BBC. In Emiratele Arabe Unite, oficialii din domeniul sanatații au anunțat ca a fost detectat…

- Emiratele Arabe Unite, Cehia și Slovenia au detectat primele cazuri de infectare cu variola maimuței și se alatura astfel unui numar de alte 18 state din afara Africii, unde erau detectate in trecut cea mai mare parte a cazurilor, care confirma prezența virusului, relateaza BBC . Pana in prezent focare…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica monitorizeaza situația epidemiologica privind cazurile de variola a maimuței raportate la nivel mondial, in conformitate cu recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și anunța ca pe teritoriul…

- Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate cu aceasta infecție virala endemica specifica Africii de Vest, in mai multe state europene și in America de Nord, Canada și Australia. O noua afecțiune virala pune in alerta lumea medicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a convocat…

- Autoritatile australiene au anuntat vineri primul caz de variola maimutei, la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce investigheaza un alt posibil caz de infectie, informeaza Reuters . Este vorba despre un barbat in varsta de 30 de ani, care a sosit luni la Melbourne, a declarat…