Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata variola maimutei drept urgenta sanitara globala, dupa ce aproximativ 16.000 de cazuri (dintre care cinci mortale) au fost deja raportate in 75 de tari, multe dintre ele in Europa, unde boala nu era endemica, transmite EFE. Decizia a fost anuntata…

- Comitetul de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații se reunește joi, saptamana viitoare, pentru a stabili masurile impotriva epidemiei de variola maimuței, se precizeaza intr-un comunicat al OMS, informeaza AFP. In cadrul reuniunii, Comitetul se va pronunța și cu privire la calificarea variolei…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat marți ca pandemia COVID-19 ramane o urgența globala, la aproape doi ani și jumatate dupa ce a fost declarata pentru prima data. Comitetul de Urgenta al OMS, alcatuit din experti independenti, a precizat intr-un comunicat ca numarul in crestere al cazurilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca infectiile COVID-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, la aproape doi ani si jumatate dupa ce boala provocata de noul coronavirus a fost catalogata astfel, transmit Reuters si AFP. Comitetul de Urgenta al OMS, alcatuit din experti…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca epidemia de variola a maimuței nu e o urgența de sanatate publica, de interes internațional, dar a spus ca trebuie monitorizata atent. OMS a convocat joi, 23 iunie, o reuniune a comitetului de urgența pentru a discuta despre gravitatea epidemiei de…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca numarul de cazuri de infectie si deces din cauza COVID-19 a scazut cu 90% fata de varful inregistrat la inceputul anului. Tedros Adhanom Ghebreyesus a recunoscut ca au fost mai multe cazuri neraportate.…

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite ONU , informeaza Reuters.Comitetul care se va intruni este Grupul consultativ strategic si tehnic pentru…