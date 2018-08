Varicela la copii: Top 10 informaţii importante şi sfaturi utile pentru îngrijirea copilului bolnav Despre varicela s-au publicat si sunt accesibile foarte multe documentatii. Un parinte care se confrunta cu aceasta afectiune a copilului sau poate afla tot ce este interesat dand o simpla cautare pe Google sau citind carti sau reviste de specialitate. In acel moment, se confrunta cu zeci de informatii, care mai de care mai importante, care par sa il nauceasca, mai ales ca in casa copilul are simptomele specifice varicelei si parintele e coplesit de propriile-i intrebari cum ar fi: de ce?, cand a luat?, de cand este contagios?, o sa mai faca boala?, dar daca o dam unei cunostinte gravide?,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copii, mai multe bucurii. Tot mai multe femei devin mame de tripleți sau gemeni. In ultimii ani, numarul sarcinilor multiple s-a dublat, spun medicii de la Institutul Mamei și Copilului. Specialiștii afirma ca acest lucru se datoreaza metodelor moderne de fertilizare.

- Hepatita C are mai multe forme. Cea mai cunoscuta dintre ele este Hepatita C de tip 1. Niciuna nu este mai grava decat cealalta insa fiecare dintre ele va raspunde diferit la tratament. Hepatita C: Simptome Virusul hepatic C este inselator. Unele persoane care se confrunta cu hepatita C nu…

- Un incident incredibil a perturbat traficul aerian, duminica seara, pe aeroportul din Timisoara. O mama cu doi copii cu varicela a urcat intr-un avion cu peste 100 de persoane la bord, ce urma sa ajunga la Bucuresti. Revoltati, ceilalti pasageri au semnalat problema personalului de la bord, care a incercat…

- Varicela este cauzata de un virus si este foarte contagioasa. Virusul varicela zoster – care face parte din aceeasi familie cu virusul herpetic – se raspandeste prin contact cu bubitele de pe corpul persoanei infectate. Dar, in egala masura, se transmite si prin aer cand persoana cu pricina tuseste…

- Organismul este un mecanism extrem de important și bine pus la punct, iar in momentul in care ceva nu funcționeaza corespunzator, organele transmit semnale de avertizare, scrie exquis.ro.Specialiștii au studiat destul de mult organismul pentru a-l putea descifra și pentru a ne oferi soluții…

- Poveștile pentru copii stimuleaza pe deplin creierul, atat emisfera stanga, cat și pe cea dreapta. Mai mult, exista carți terapeutice care ii ajuta pe copii sa capete mai multa incredere in ei, sa depașeasca anumite frici, ori sa faca fața emoțiilor.

- Nu doar smartphone-urile, rețelele de socializare sau Google colecteaza date despre utilizatori. Mai nou, și țigarile electronice stocheaza informații despre consumatori. Dispozitivele electronice de fumat care ar putea stoca informații despre consumatori se numesc IQOS. Acestea ar putea avea capacitatea…