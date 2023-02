Varicela hemoragică, o boală rară, gravă, cu evoluție rapidă Varicela hemoragica este o forma de varicela grava, care apare pe un teren cu o capacitate scazuta de aparare, subliniaza prof. univ. dr. Carmen Dorobaț. Este și cazul copilului care se afla internat la Spitalul ”Dr. Victor Babeș” dinTimișoara. Este vorba despre un copil de șapte ani diagnosticat cu varicela hemoragica. La acest copil, varicela hemoragica vine pe fondul unei boli oncohematologice. ”Varicela este o boala contagioasa care este caracteristica varstei copilariei. Varicela hemoragica este o forma grava de varicela care apare pe un teren care are o capacitate scazuta de aparare a organismului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

