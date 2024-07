Stiri pe aceeasi tema

- Avem aici o mișcare salutara pentru imbunatațirea sistemului de sanatate din Romania. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat alocarea suplimentara a 2 miliarde de lei pentru Ministerul Sanatații. Aceasta decizie vine in completarea celor 3 miliarde de lei alocate saptamana trecuta, totalizand…

- Valoarea euro este de 4.9751, dolarul american este cotat la 4.5879. De asemenea, indicele FTSE 100 este la 842 Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat un imprumut de 40 milioane de euro unei companii austriece, Eldrive Holding GmbH, care este deținuta de investitori bulgari. Imprumutul este destinat…

- Pe 20 iunie, autoturismele pot traversa gratuit Dunarea pe Podul „Prieteniei” Giurgiu – Ruse in direcția spre Bulgaria, marcand 70 de ani de la deschiderea primului pod intre Romania și Bulgaria. In aceasta zi, CNAIR nu va colecta taxa de 3 euro pentru autoturisme, in conformitate cu un ordin emis de…

- S-a facut un studiu! Șapte din zece investitori anticipeaza o ascensiune a atractivitatii Romaniei ca destinatie de investitii in urmatorii trei ani, arata un studiu EY, transmite Agerpres . „Romania isi mentine ferm pozitia rezilienta de piata, in pofida unui declin al investitiilor straine directe…

- In ultima perioada, statul roman devine din ce in ce mai ingrașat cu posturi in cadrul aparatului bugetar, intr-o spirala nesanatoasa de extindere continua. Datele analizate de catre Profit.ro arata ca in luna aprilie s-a inregistrat o creștere alarmanta de peste 3.000 de posturi raportat la martie,…

- Vești bune pentru locuitorii din Romania care vor sa-și puna panouri solare. Guvernul roman vrea sa ofere mai mulți bani pentru a instala aceste panouri și, pentru prima data, sa sprijine și instalarea de baterii pentru stocarea energiei. Schimbari in programul Casa Verde Fotovoltaice 2024. Finanțare…

- Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” ar putea fi un pas semnificativ in direcția modernizarii și imbunatațirii infrastructurii din Romania, dar sunt foarte de probleme majore care afecteaza implementarea sa eficienta și completa. Una dintre principalele deficiențe ale programului este subfinanțarea,…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…