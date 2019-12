Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului senatorial PNL, Daniel Fenechiu, a declarat ca Guvernul va analiza miercuri daca isi va asuma raspunderea pe modificarea legilor Justitiei, in contextul in care Comisia juridica a Senatului a prorogat doua termene privind pensionarea anticipata a magistratilor si cresterea numarului…

- Procurorul Adina Florea s-a retras joi din procedura prin care ar fi trebuit sa fie numita șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiției (SIIJ), a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii. Secția Speciala ar urma sa fie desființata, daca Senatul va vota un proiect de lege in acest…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, il ataca pe Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in ultimele trei guverne PSD. Pruna reactioneaza la zvonul ca Guvernul Orban ar putea sa ceara revocarea lui Toader din Comisia de la Venetia si sustine ca actualul rector al Universitatii…

- Guvernul Orban l-ar putea înlocui pe Tudorel Toader din calitatea de reprezentant al României în Comisia de la Veneția, organismul internațional care protejeaza democrația constituționala, scrie Europa Libera, care citeaza surse politice.