Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au luat marți seara in discuție toate scenariile privind continuarea negocierilor cu USR-PLUS și UDMR pentru funcția de șef al guvernului. Ei au convenit ca, pentru a schimba mandatul și a-l propune pe Ludovic Orban in locul lui Florin Cițu, trebuie sa aiba in prealabil un acord scris din…

- Fostul premier Ludovic Orban s-ar fi autopropus premier la intalnirea de la Vila Lac, insa, cei de la USR PLUS ar fi cerut un timp de gandire. Ludovic Orban incearca sa adune susținere in interiorul partidului pentru o posibila nominalizare a sa ca premier. Marți, șeful PNL s-a vazut cu liderul minoritaților…

- Doua zile a durat prima runda de negocieri dintre PNL, USR-PLUS și UDMR. Nu au ajuns la un compromis nici dupa ce au discutat cu președintele Klaus Iohannis. Liberalii nu vor sa renunțe la niciuna dintre funcțiile pe care și le doresc. Și promit ca nu vor negocia cu PSD formarea viitorului Guvern."Propunerea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, va avea o întrevedere marti cu presedintele Klaus Iohannis, în condițiile în care șeful statului a anunțat luni seara ca mai este nevoie de cel puțin o runda de consultari pentru desemnarea unei propuneri de premier, au declarat pentru News.ro surse politice.…

- Excedați dupa ce sambata au discutat 7 ore degeaba, cei din delegația liberala, din care au facut parte și Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, susțin ca i-au avertizat duminica pe partenerii de la USR-PLUS și UDMR ca e timpul sa se ințeleaga pentru ca, in loc sa piarda vremea, mai bine merg la slujba.…

- ​​Negocierile pentru formarea noului Guvern s-au blocat dupa aproape șase ore de discuții la nivelul conducerilor PNL, USR-PLUS și UDMR, dupa ce Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor nu au cazut de acord asupra împarțirii în Coaliție a posturilor de premier, președinte…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…