Variantele Covid și creșterea prețurilor, dușmanii afacerilor din zona euro Activitatea comerciala a zonei euro a urcat in iulie, extinzandu-se in cel mai rapid ritm din ultimii 15 ani, deoarece ridicarea mai multor restricții ale coronavirusului și impulsul accelerat al vaccinarii au revigorat industria de servicii dominanta a blocului. Dar raman o serie de probleme și riscuri. Intreruperile lanțului de aprovizionare și lipsa forței de […] The post Variantele Covid și creșterea prețurilor, dușmanii afacerilor din zona euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

