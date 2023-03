Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților UDMR a anunțat ca Uniunea va susține orice varianta de prag e promovata de Ministerul Justiției, fie ca este vorba de 1 leu sau de 9.000 de lei. Așadar, toate cele trei partide care au susținut amendamentul de la Senat, acum s-au dezis de prevedere.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri seara ca a luat act de propunerea Ministerului Justitiei (MJ) privind instituirea unui prag de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu, iar coalitia de guvernare va sustine propunerea venita din partea specialistilor de la MJ. „Am luat act…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca propunerea facuta de reprezentantii Ministerului Justitiei, privind pragul de 9.000 de lei la abuzul in serviciu, va fi sustinuta de coalitia de guvernare. "Am discutat si cu premierul Ciuca si ne vom insusi amendamentele la aceasta lege", sustine Ciolacu.…

- Coaliția de guvernare va susține propunerea specialiștilor din Ministerul Justiției, a anunțat miercuri seara președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, in ceea ce privește pragul pentru abuz in serviciu. Ministerul a anunțat ca va susține in Camera

- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seara, pe Facebook, ca in urma unei discuții cu liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, coaliția de guvernare iși va insuși pragul valoric propus de Ministerul Justiției pentru abuzul in serviciu.„Am luat act de raspunsul Ministerului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, miercuri, Ministerului Justiției sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, in acord cu deciziile Curții Constituționale, cu recomandarile Comisiei de la Veneția și cu opiniile

- Ministerul Justiției trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, transmite Marcel Ciolacu: "PSD ramane consecvent și va vota in Camera Deputaților, care este for decizional, doar ceea ce reco

- Ministerul Justiției trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, transmite Marcel Ciolacu: „PSD ramane consecvent și va vota in Camera Deputaților, care este for decizional, doar ceea ce recomanda profesioniștii din justiție”.„Ministerul…