- Un numar de 35 de cazuri de COVID-19 au fost depistate la cetateni din India care lucrau in orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, informeaza intr-un comunicat Institutul National de Sanatate Publica.

- Noua varianta de coronavirus, care se raspandește in Japonia și care reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania. Proba biologica a fost recoltata la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, de la un pacient fara un istoric recent in Marea Britanie, potrivit unui…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, alte 4.151 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore. 97 de pacienti au decedat, iar 1.456 sunt internati la ATI. ”Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane…

- Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata…

- Spania a anunțat ca au fost descoperite alte doua cazuri de reacții adverse la serul produs de compania AstraZeneca, in total raportand trei astfel de cazuri. Ultimele doua sunt persoane care s-au vaccinat in ultimele 16 zile și care au dezvoltat tromboze in locații care nu sunt cele mai frecvente.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca in tara noastra au fost inregistrate aproximativ 4.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la persoanele care au fost vaccinate cu prima doza si peste 400 de cazuri la rapelul cu cea de-a doua doza. „Eu nu stiu la nivel mondial. Exista…