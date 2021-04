Varianta sud-africană a Covid-19 poate anula protecția vaccinului Pfizer Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul, prezentat de Mediafax, a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14 zile sau mai mult dupa ce au primit una sau doua doze de vaccin, fața de același numar de pacienți nevaccinați și a constatat ca tulpina sud-africana, B.1.351, reprezinta aproximativ 1% din toate cazurile de COVID-19. Dar in randul pacienților care au primit doua doze de vaccin, rata de prevalența a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

