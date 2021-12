Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky, a anunțat ca in cel putin 15 state americane au fost depistate cazuri de contaminare cu varianta Omicron de coronavirus.„Avem cunostinta de mai multe zeci de cazuri si le urmarim indeaproape.In fiecare zi, din ce in ce…

- Nigeria, cea mai populata tara africana, a depistat pe teritoriul sau primele trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului care se raspândeste în întreaga lume, au anuntat miercuri autoritatile sanitare. Și în Europa au fost confirmate noi cazuri de infectare…

- FDA a aprobat pana acum vaccinurile de rapel impotriva COVID-19 pentru persoanele care sunt imunodeprimate, pentru cei cu varsta de cel putin 65 de ani si pentru persoanele cu risc crescut de boala grava sau care sunt expuse in mod regulat la virus. Moderna solicita autorizarea unei doze de rapel de…

- Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a emis, vineri, autorizația pentru utilizare de urgența a vaccinului Pfizer impotriva COVID-19 pentru copiii intre 5 și 11 ani, potrivit www.fda.gov . Acesta este primul vaccin impotriva Covid-19 autorizat in Statele Unite pentru copiii mai mici. Marți,…

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, el adaugand ca probabil va fi necesara vaccinarea anuala impotriva Covid-19, relateaza CNBC, citata de News.ro. „Într-un an cred ca vom putea reveni la…

- “Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala”, a spus Bourla intr-un interviu acordat emisiunii “This Week” de la ABC. Revenirea la viata normala nu va fi fara conditii, a spus el: ”Nu cred ca acest lucru inseamna ca variantele nu vor continua sa vina si nu cred ca acest lucru inseamna ca ne…

- Anthony Fauci, invitat la o emisiune a MSNBC, a fost intrebat despre viitorul pandemiei și posibilitatea ca situația sa se agraveze, cu varianta Delta care risca sa se transforme intr-un ”monstru”, potrivit Newsweek. “Exista intotdeauna riscul (…) sa avem o acumulare de noi mutații pentru…

- Administratia americana pentru reglementarea alimentelor si medicamentelor (FDA, Food and Drug Administration) a autorizat miercuri a treia doza de vaccin anti-Covid dezvoltat de Pfizer/ BioNTech pentru utilizare de urgenta in cazul persoanelor cu varste de peste 65 de ani, dar si populatiei vulnerabile…