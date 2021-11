Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa.Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…

- Un prim caz suspect de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost detectat in Germania la o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, in centrul țarii.

- Marea Britanie a raportat primele doua persoane infectate cu Omicron, Cehia și Germania au anunțat primele cazuri suspecte, in timp ce in Olanda cateva zeci de persoane care au sosit din Africa de sud au fost confirmate pozitiv, iar rezultatele urmeaza sa fie analizate.

- Cehia și Germania au anuțat primele cazuri suspecte de infectare cu varianta Omicron. Aceste mutații au fost identificate la o persoana care a calatorit recent in Africa de Sud. Organizația Mondiala a Sanatații a atenționat ca trecem printr-o situație ingrijoratoare. Omicron are un risc crescut de contaminare…

- Este vorba despre o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, potrivit AFP.Varianta Omicron a coronavirusului a ajuns probabil si pe teritoriul Germaniei, a anuntat sambata, 27 noiembrie, ministrul afacerilor sociale din landul Hesse. Este…

- Germania va promova serul Moderna in randul rezidentilor sai care doresc sa se vaccineze cu doze de supra-rapel (“booster”), in contextul in care cererea mare inregistrata pentru vaccinul Pfizer-BioNTech risca sa epuizeze stocurile si sa impiedice eforturile depuse de autoritatile centrale pentru a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID-19, informeaza AFP. ”Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2”, a indicat…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…