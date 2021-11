Stiri pe aceeasi tema

- "Autoritatile (sanitare) au o suspiciune rezonabila ca avem primele doua cazuri ale noii variante Omicron in Danemarca", a declarat ministrul danez al sanatatii, Magnus Heunicke, intr-un comunicat.Cazurile pot fi confirmate doar atunci cand secventierea genomului va fi finalizata in cateva zile, a precizat…

- O pasagera care a fost in carantina in Țarile de Jos dupa ce s-a intors din Africa de Sud vineri (26 noiembrie) a declarat ca scena de la aeroport a fost „haotica” dupa ce avionul ei a fost reținut din cauza temerilor ca pasagerii ar putea fi purtatorii variantei COVID-19 nou identificata. Autoritațile…

- Marea Britanie a raportat primele doua persoane infectate cu Omicron, Cehia și Germania au anunțat primele cazuri suspecte, in timp ce in Olanda cateva zeci de persoane care au sosit din Africa de sud au fost confirmate pozitiv, iar rezultatele urmeaza sa fie analizate.

- Este vorba despre o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, potrivit AFP.Varianta Omicron a coronavirusului a ajuns probabil si pe teritoriul Germaniei, a anuntat sambata, 27 noiembrie, ministrul afacerilor sociale din landul Hesse. Este…

- Acești pasageri, de proveniența din doua zboruri din Cape Town și Johannesburg, din Africa de Sud, au fost testați pozitiv pentru Covid-19 la sosirea pe aeroportul Amsterdam-Schipol, a anunțat sambata, 27 noiembrie, autoritatea sanitara din Olanda, la ora cand varianta Omicron provoaca temerile unei…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

- A fost identificata o noua tulpina a coronavirusului ucigaș, cu peste 30 de mutatii. |Specialiștii cred ca a aparut in Botswana și pare a fi cea mai contagioasa versiune a virusului de pana acum. Pana in acest moment au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu noua tulpina, denumita B.1.1.529, dar…

- O noua varianta a coronavirusului, denumita "Mu", a ajuns și in Europa. Varianta a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie a acestui an. Autoritațile elene au anunțat ca pana acum au fost identificate cel puțin 6 cazuri cu noua varianta. Oamenii de știința sunt ingrijorați,…