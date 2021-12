Varianta Omicron duce la scăderea prețului petrolului Cotatiile titeiului au scazut cu 15% intr-o singura sedinta, deoarece investitorii anticipeaza noi restrictii, odata cu aparitia variantei virusului Omicron. Riscul de impunere a noi restrictii suplimentare, similare cu cele de la primul lockdown, a afectat dorinta de cumparare a investitorilor. Astfel, doar anticiparea restricțiilor, au facut ca prețul țițeiului sa creasca la Bursa cu 15%, se arata intr-un comunicat al brokerului de burse internationale XTB Romania, citat de Agerpres. Daca vaccinurile actuale se dovedesc a fi ineficiente impotriva Omicron, calatoriile vor fi reduse, zborurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

