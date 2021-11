Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare olandeze au anuntat marti ca au descoperit varianta omicron intr-un test prelevat la 19 noiembrie, cu o saptamana mai devreme decat estima pana acum, si ca sunt in curs controale vizand sa stabileasca in ce masura s-a raspandit, iar Institutul olandez al Sanatatii si Mediului (RIVM)…

- Oficialii din domeniul sanatații din regiunea Madrid au declarat intr-un comunicat ca barbatul in varsta de 51 de ani s-a intors duminica din Africa de Sud in Spania și prezenta simptome ușoare.Aceasta noua varianta a coronavirusului prezinta „un risc foarte mare” la nivel global, a avertizat luni Organizația…

- ”Comunitatea internationala se confrunta cu amenintarea unei noi variante extrem de transmisibile a covid-19, care necesita o actiune urgenta”, apreciaza ministrii intr-un comunicat comun, publicat la finalul reuniunii. Ministrii Sanatatii din Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit…

- Cele patru natiuni ale Regatului Unit au restrictionat deja calatoriile in Africa australa, unde noua varianta a fost depistata pentru prima data saptamana trecuta, mai exact pe data de 24 noiembrie, relateaza Agerpres."In unele din cazurile implicate, (...) nu exista istoric de calatorie sau legaturi…

- Autoritatile sanitare olandeze incearca acum sa gaseasca si sa testeze circa 5.000 de alte persoane care au venit in ultima saptamana din tari din zona Africii Australe.Olanda a confirmat duminica, 28 noiembrie, 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri…

- Valeriu Gheorghița a dat o veste de ultima ora despre tulpina Omicron, din Africa de Sud, cea care ingrijoreaza la ora actuala lumea medicala. Cazuri de infectare cu aceasta tulpina au fost detectate și in Europa. Astfel, printre țarile cu cazuri confirmate se numara Marea Britanie, Germania, Cehia,…

- Cea mai noua varianta a coronavirusului, Omicron (identificata mai intai in Africa de Sud, dar depistata la scurt timp si in Europa si Asia) starneste ingrijorare la nivel mondial, avand in vedere numarul mare de mutatii pe care le comporta, relateaza Reuters.

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…