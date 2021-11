In ziua de 12 noiembrie, un barbat sosea la Hong Kong din Africa de Sud. Este testat și iese pozitiv la o noua varianta Covid. Este ”pacientul zero”Omicron. In mai puțin de doua saptamani de la testarea inițiala a pacientului zero, noua varianta numita Omicron este detectata in toate colțurile planetei. Omicron i-a pe jar pe specialiști, in principal din cauza ”constelației de mutații periculoase”, a vitezei de raspandire și a faptului ca din nou omenirea este cu un pas in urma coronavirusului. Sky News merge pe urmele noii variante intr-un reportaj elaborat de Philip Whiteside. Pacientul…