Varianta Omicron BA-5 a devenit dominanta in Portugalia. Tara se confrunta cu un nou varf de cazuri COVID-19 in ultimele saptamani, potrivit autoritatilor sanitare, informeaza AFP. Subvarianta BA-5, detectata pentru prima data in Portugalia la sfarsitul lunii martie, cunoaste ”o crestere accentuata” si era ”dominanta” pe teritoriul tarii pe 23 mai. Se afla la originea a ”aproape 80% dintre noile cazuri”, a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al Institutului national de sanatate (INSA), care a publicat marti seara un raport referitor la COVID-19. Propagarea acestei subvariante a ”coincis…