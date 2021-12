Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a virusului care provoaca COVID-19 a dobandit probabil cel putin una dintre mutatiile sale prin preluarea unui fragment de material genetic de la un alt virus - posibil unul care provoaca raceala comuna, potrivit celui mai recent studiu. Aceasta secventa genetica nu apare…

- Varianta Omicron a virusului care provoaca COVID-19 a dobandit probabil cel putin una dintre mutatiile sale prin preluarea unui fragment de material genetic de la un alt virus – posibil unul care provoaca raceala comuna, potrivit celui mai recent studiu. Aceasta secventa genetica nu apare in nicio versiune…

- Varianta Omicron a virusului care provoaca COVID-19 a dobandit probabil cel putin una dintre mutatiile sale prin preluarea unui fragment de material genetic de la un alt virus - posibil unul care provoaca raceala comuna, potrivit celui mai recent studiu.

- Primaria orașului Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare, verificare tehnica, asistența tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ”Imbunatațirea calitații vieții in orașul Zlatna”, Componenta A ”Centrul Cultural Multifuncțional,…

- Centru Cultural Multifuncțional la Zlatna: Licitația pentru proiectare, verificare și asistența tehnica, lansata in SEAP Centru Cultural Multifuncțional la Zlatna: Licitația pentru proiectare, verificare și asistența tehnica, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic…

- VIDEO „Armagedon” LIVE: NASA a lansat misiunea DART, pentru a devia traiectoria unui asteroid NASA a lansat miercuri dimineața cu o racheta Falcon 9 a SpaceX sonda DART cu care incearca sa modifice traiectoria unui asteroid aflat la peste 10 milioane km de Terra. Sonda va ajunge la asteroidul Dimorphos…

- Piesa rara, in patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Ce reprezenta „cana de vecinatate” in comunitatea saseasca Recent, patrimoniul muzeului nostru s-a imbogațit cu o cana de vin confecționata la Sebeș, in 1872, de meșterul olar Samuel Roth, pentru o vecinatate din Garbova (Urwegen), jud.…

- ACCIDENT RUTIER la Ocna Mureș: Un batran de 80 de ani, care circula pe o bicicleta, acroșat de un automobil Un batran de 80 de ani care se deplasa pe o bicicleta a fost acroșat de un automobil, vineri dimineața, pe strada Mihai Eminescu din Ocna Mureș. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 8.15. Accidentul…