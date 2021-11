Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta Omicron a coronavirusului prezinta „un risc foarte ridicat” la nivel mondial, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS a subliniat insa ca persista numeroase incertitudini in ce priveste periculozitatea si transmisibilitatea variantei.

- Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 si sunt in desfasurare investigatii pentru a determina daca aceasta varianta are vreun impact asupra celorlalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, a anuntat duminica intr-un comunicat…

- In timp ce noua varianta Omicron a pus țarile in stare de alerta, Organizația Mondiala a Sanatații transmite ca prioritatea ramane Delta, care cauzeaza majoritatea infecțiilor actuale de coronavirus. Intre timp, experții OMS incearca sa gaseasca raspunsuri la trei intrebari legate de mutația noua: cat…

- "Un laborator face verificari asupra unui posibil caz de infectare cu varianta Omicron. Asteptam confirmarea sau informarea cazului", a precizat purtatoarea de cuvant a Institutului National de Sanatate Publica, Stepanka Cechova, citata intr-un comunicat transmis prin email.Aceasta noua varianta de…

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile…

- Alerta in reteaua sanitara! Potrivit Centrului National de de Supravegehere si Control al Bolilor Transmisibile, toate spitalele din tara, inclusiv din Iasi, sunt obigate sa trimita spre secventiere probe de la persoanele care prezinta o forma grava a bolii si care au istoric de calatorie in urmatoarele…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP.

- Numarul fumatorilor a scazut constant in ultimii ani, insa eforturile de a lupta impotriva fumatului trebuie sa continue in fata activismului din industria tutunului, a avertizat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. In 2020, 1,3 miliarde de persoane au consumat tutun…