Variantă necunoscută a SARS-COV-2 descoperită la 35 de pacienți spitalizați în Germania Autoritațile din Germania au descoperit o noua mutație a coronavirusului, noua varianta fiind identificata in randul unui grup de 35 de pacienți spitalizați in Landul Bavaria. Presa locala a raportat pentru prima data luni ca o varianta necunoscuta a coronavirusului a fost descoperita la 35 de pacienți la un spital din orașul Garmisch-Partenkirchen, din sud-estul Germaniei. Virusul modificat a fost gasit la 35 din 73 de persoane nou infectate din spital. Probele sunt acum examinate la spitalul universitar Charite din Berlin. CNBC a contactat ministerul sanatații din Germania pentru confirmarea… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

