Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, vineri, ca propunerea unui premier de catre formatiunea pe care o conduce este cea mai buna modalitate de a se asigura ca, daca revine la guvernare, poate face reforme. El a mentionat ca, daca USR PLUS nu are garantia ca poate face reforme, se poate…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca partidul pe care il reprezinta nu va reintra la guvernare daca nu are garantia ca poate realiza reforme si propune ca, in cadrul unei noi coalitii sa dea premierul, argumentand ca „este putere de impartit”, Senatul si Camera Deputatilor, astfel incat „poate…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca partidul pe care il reprezinta nu va reintra la guvernare daca nu are garantia ca poate realiza reforme si propune ca, in cadrul unei noi coalitii cu PNL si UDMR, USR PLUS sa dea premierul, argumentand ca "este putere de impartit", Senatul si Camera…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, vineri, la o dezbatere intre candidații la șefia formațiunii, ca propune ca garanția indeplinirii reformelor USR PLUS este ca formațiunea sa dea viitorul premier, iar PNL sa ia șefii Senatului și Camerei Deputaților. „Sensul existentei politice…

- Un nou conflict major in coaliția de guvernare, noi certuri, noi amenințari dupa ce prim-ministrul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion, fixat in post de USR-PLUS. Pentru ca ar fi sabotat un proiect pentru dezvoltarea Romaniei. Nu și pe Drula, cel care l-a catalogat pe Cițu drept…

- Nu mai suntem intr-o criza teoretica. Odata cu demisiile ministrilor USR PLUS se intra intr-o criza reala, intr-o criza guvernamentala. Este si momentul in care presedintele Iohannis a acceptat sa asculte punctul de vedere al partidului care se considera nedreptatit de primul ministru. Nu s-a ajuns…

- USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme, anunța copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, inaintea ședinței coaliției de guverare: „Problemele interne ale PNL nu țin de noi, nu sunt in interesul nostru”. „USR PLUS nu iese de la guvernare decat daca nu se fac reforme. Problemele…

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. Majoritatea PNL, USR PLUS si UDMR, constituita in decembrie 2020, a reusit in perioada 1 februarie – 30 iunie, adica in prima sesiune ordinara din acest an, lucrand in pandemie atat fizic, cat si online, sa adopte…