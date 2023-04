Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 4 aprilie, ca el si premierul PNL Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, dar ministrul Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea unui prag de 9.000 de lei, sub care fapta unui funcționar public…

- Guvernul spaniol urmeaza sa aprobe o crestere cu 8% a salariului minim national in 2023, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez in Parlament, transmite Reuters.Majorarea va reprezenta un plus de 93 de euro pe luna, care va aduce noul salariu minim national la 1.259 euro pe luna.Decizia…

- Sindicatul Europol afirma, luni, ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit.”De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii uniforme…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis joi, 19 ianuarie, ca crede cu „tarie” necesitatea unei taxe de solidaritate pentru cei care au adunat „profituri cu adevarat nesimțite” pe fondul crizelor din ultimii doi ani.Marcel Ciolacu a explicat ca taxa de solidaritate in energie este corecta și…