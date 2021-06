Varianta indiană a SARS-CoV-2 este mai contagioasă cu 60% decât cea britanică Potrivit unui studiu al autoritatilor britanice sanitare, varianta indiana a SARS-CoV-2, redenumita „delta” de OMS, este cu 60% mai contagioasa decat varianta britanica. Acest studiu realizat de catre autoritatile sanitare britanice arata ca in Regatul Unit s-au inregistrat 42.323 de cazuri de Covid-19, in crestere de la 29.892 in urma cu o saptamana. 90% dintre acestea sunt contaminari cu varianta indiana. PHE considera insa „incurajator” faptul ca aceasta crestere a contaminarilor nu este dublata de o crestere a spitalizarii in aceeasi proportie. Aproximativ 1.000 de bolnavi de covid-19 sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

