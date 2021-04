Varianta indiană a coronavirusului a fost detectată în Elveția Un prim caz al variantei indiene de Covid-19, responsabila pentru un focar epidemic în India, a fost depistata în Elveția, au anunțat sâmbata autoritațile sanitare din aceasta țara, potrivit AFP.



&"Primul caz al variantei indiene a Covid-19 a fost depistat în Elveția&", a anunțat într-un tweet Oficiul Federal Elvețian de Sanatate Publica, specificând ca acest caz a fost detectat la o persoana aflata în tranzit pe unul dintre aeroporturile țarii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

