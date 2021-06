Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a reimpus unele restrictii legate de coronavirus dupa o crestere a infectiilor provocate de varianta Delta, cu obligativitatea purtarii mastii la punctele de trecere a frontierei, in facilitati medicale si principalul aeroport international, relateaza miercuri DPA. Ministerul Sanatatii a anuntat…

- Israelul a interzis miercuri prin decret ministerial comertul cu blanuri de animale pentru industria modei, devenind astfel prima tara care a adoptat o legislatie atat de stricta, a anuntat Ministerul israelian al Mediului, relateaza AFP. Mai multe tari din lume au adoptat interdictii partiale…

- Persoanele care provin din Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Somalia si Siria nu mai pot cere azil in Grecia daca ajung acolo via Turcia, a anuntat luni ministrul grec pentru migratie si azil Notis Mitarakis, citat de DPA si Greekcitytimes.com, care noteaza ca, pentru Atena, noile masuri reprezinta…

- Decizie istorica luata, joi seara, in conflictul dintre Israel și Palestina. Cabinetul de securitate israelian a aprobat, joi, o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze…

- Calatorii care vor sa vina in Australia din India risca o amenda uriasa sau inchisoare. Legislatia, valabila inclusiv si pentru cetatenii australieni, intra in vigoare luni si urmeaza sa fie revizuita pe 15 mai. Guvernul australian a interzis saptamana aceasta toate zborurile directe dinspre India,…

- Pentru PNL nu exista alta soluție politica de guvernare decat actuala coaliție, iar decizia premierului de demitere a lui Vlad Voiculescu nu are nicio legatura cu decizia politica ferma de a menține actuala coaliție, susține liderul PNL, Ludovic Orban. El spune ca decizia privind schimbarea ministrului…

- Medicii avertizeaza ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus ii face vulnerabili pe copiii cu varste cuprinse intre 13 și15 ani.Aceștia - spun medicii - pot avea parte de o afectare pulmonara moderata, care poate avea insa efecte pe termen lung.Pana in prezent, in spitalele din Romania sunt internați…