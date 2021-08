Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 au o incarcatura virala de 300 de ori mai mare decat cele infectate cu varianta originala atunci cand sunt observate primele simptome, potrivit unui studiu sud-coreean, relateaza marti Reuters. Dar incarcatura virala…

- Exista semne preliminare conform carora persoanele vaccinate anti-COVID-19 ar putea transmite varianta Delta (varianta indiana) a coronavirusului la fel de usor ca persoanele nevaccinate, au anuntat vineri cercetatorii de la Public Health England (PHE), informeaza Reuters. Aceasta ipoteza…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, anunța ca valul patru al pandemiei este din ce in ce mai aproape. Valeriu Gheorghița a explicat pentru Antena 3 cat de periculoasa este tulpina Delta, precizand ca noua varianta are o rata mare de transmitere, iar persoanele care…

- Cazurile cu varianta Delta a coronavirusului se inmulțesc pe zi ce trece in Statele Unite ale Americii, dar și in alte parți ale lumii. Varianta indiana a coronavirusului determina cazuri grave de COVID-19, care de cele mai multe ori sfarșesc in secțiile de terapie intensiva. Conform CNN, Centrul de…

- Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a declarat astazi ca varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 reprezinta acum circa o treime din noile cazuri de COVID-19 inregistrate in Franta, dupa ce cu patru zile in urma ponderea acestei variante in totalul noilor cazuri era de circa 20%, potrivit…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV2, mai contagioasa, va deveni dominanta in Germania pana in toamna, cel tarziu, a avertizat principalul oficial din domeniul sanatații publice de la Berlin. Lothar Wieler, șeful Institutului Robert Koch, i-a indemnat pe oameni sa poarte in continuare maști in…