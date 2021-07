Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''In zonele in care transmiterea COVID-19 este…

- Varianta Delta reprezinta o treime din cazurile noi din Franta. Iar infectarile cu noua varianta, mai contagioasa, se inmultesc si in alte tari europene. Cehia si Portugalia au reintrodus deja o serie de restrictii.

- Din cauza raspandirii variantei Delta, depistate pentru prima data in luna aprilie in India si devenita de acum dominanta in Marea Britanie, ridicarea completa a restrictiilor prevazuta pentru 21 iunie ar putea fi amanata. Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, a declarat duminica ca tulpina…

- Astfel, la 9 iunie, Franța ar urma sa adopte noi masuri de relaxare, cum ar fi: carantina de noapte va intra in vigoare de la ora 23.00, și nu de la ora 21.00 ca pana acum. Tot de atunci autoritațile de la Paris vor introduce și clasificarea țarilor prin culori, in funcție de incidența epidemica.Turiștii…

- Ordinul prin care se permitea angajaților sa nu poarte masca la birou, daca erau vaccinați, a fost modificat. Se permite renunțarea la masura de protecție doar in cazul celor care lucreaza singuri in incapere. Ministerul Sanatații și cel al Afacerilor Interne au emis un nou ordin ce modifica un document…

- Prefectul Capitalei anunța ca angajatorii pot decide, in cazul in care toți angajații sunt vaccinați, daca masca mai este sau nu obligatorie in birouri. Este decizia proprie a fiecarui operator, sau a fiecarui angajator „Prin medicul de medicina muncii se pot stabili aceste reguli, intern, de catre…

- Șeful DSU Raed Arafat a spus marți ca la plaja cu siguranța nu va fi obligatorie masca și ca turiștii nu vor fi verificați daca sunt vaccinați sau au fost testați. Intrebat marți seara la Digi24 daca exista diferențe intre restricțiile impuse la evenimentele organizate in aer liber și cele…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toti angajatii sunt vaccinati, dar ca o decizie va fi luata dupa o „confirmare” de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), in functie de care se…