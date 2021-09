Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ″Mu″⁣, care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri. Varianta – B.1.621, conform numele sau stiintific…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- OMS urmarește o noua varianta a virusului! Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au anunțat ca urmaresc o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ”Mu”, care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP. Varianta – B.1.621, conform numele sau…

- Au aparut noi dovezi care evidențiaza faptul ca cea mai recenta mutație, Lambda – cea care afecteaza America de Sud, nu poate fi oprita de vaccinuri. Tulpina a fost detectata in 26 de țari, iar focare de amploare au aparut in Chile, Peru, Argentina și Ecuador. Intr-un raport publicat pe bioRxiv , cercetatorii…

- OMS cauta solutii prin care statele europene sa previna cu succes valul 4 sau sa-i limiteze efectele, in cazul tarilor in care pandemia a devenit din nou agresiva. Varianta Delta este acum majoritara in Europa, iar autoritatile sanitare au venit cu o noua recomandare pentru Guverne: sa creasca numarul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca cea mai contagioasa varianta a SARS-COV-2 de pana acum, tulpina indiana, denumita acum Delta, este prezenta in majoritatea țarilor europene, iar tulpina continua sa inainteze, potrivit Euronews. Potrivit OMS, in medie, peste 68% din infecțiile cu…

- Aceste variante „mai in forma” pot inlocui alte tulpini, devenind sursele predominante de infectare cu un anumit virus. O serie de variante mai transmisibile ale SARS-CoV-2 au aparut in ultimul an, fiecare cu o constelație de mutații.Cea mai ingrijoratoare de pana acum este așa numita varianta Delta.…