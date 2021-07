Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2 a fost confirmata in 9 județe, unde au fost inregistrate pana acum 57 de cazuri. O persoana de 72 de ani, nevaccinata anti-COVID-19 a murit, au anunțat, miercuri, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Potrivit CNCAV, in Romania, au fost confirmate 57 de cazuri de […] The post Varianta Delta, confirmata in 9 județe. Medici: posibila transmitere comunitara in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .