Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a SARS COV2 devine dominanta in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a publicat raportul saptamanal care confirma intrunirea criteriilor de transmitere comunitara susținuta a acestei variante, considerata de doua ori mai contagioasa decat cele inițiale.

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au depașit incidența de 3 la mia de locuitori (3,09, respectiv 3,04). In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare, s-a luat o hotarare prin…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a decis miercuri instituirea mai multor restricții in comuna Morteni care a raportat o rata de infectare de 4,47 la mie, potrivit news.ro. La Morteni, in judetul Dambovita, 12 dintre cei 2.682 au fost confirmați pozitiv pentru Covid-19. Doar in…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 5, Constanta - 3, Suceava si Timis - cate doua, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare...

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 6, in Timis - 5, in Bacau - 3, in Calarasi - 2, in Constanta - 2 si in Ilfov - 2. In jude...

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Acum este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe cazuri fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- Comunele Boldur (Timis) si Geaca (Cluj) sunt singurele localitati din Romania care inregistreaza o incidenta de peste 3 la mia de locuitori, acestea fiind si printre cele in care acoperirea vaccinala este foarte scazuta comparativ cu cea nationala. Incidenta noilor cazuri raportate la 1.000 de locuitori…