- Relaxarea in Europa s-ar putea termina curand! CDC: Pana in august, raspandirea variantei va ajunge la 90%. Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția…

- Specialiștii in sanatate spun ca, deși in Europa numaru de cazuri noi de COVID-19 este in scadere, exista o creștere simțitoare a cazurilor de infectare cu tulpina Delta a SARS-CoV-2. In Marea Britanie, situația este deja foarte grava, deoarece varianta Delta a devenit dominanta deja de mai multe satptamani.…

- Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția din cazurile noi generata de varianta Delta este in creștere, relateaza Politico. Cea mai grava situație…

- Capitala Rusiei a inregistrat duminica, 27 iunie, cel mai mare numar zilnic de morți din cauza coronavirusului de pana acum. Potrivit agenției ruse de presa Tass, Moscova a raportat 114 decese in ultimele 24 de ore.Moscova a inregistrat duminica 6.723 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fața de…

- Varianta Delta a coronavirusului, cea depistata inițial in India, a devenit dominanta si au crescut cazurile de COVID-19 in zona capitalei Portugaliei, Lisabona, dupa cum anunța autoritațile sanitare. In ultimele 14 zile rata de infectare se apropie de 300 de cazuri la suta de mii de locuitori. Restricțiile…

- Varianta Delta (B.1.617.2) a virusului SARS-CoV-2, detectata prima oara in India, avanseaza in Germania, unde, in saptamana dintre 31 mai si 6 iunie, reprezenta deja 6,2% din totalul mutatiilor analizate, un procent de doua ori mai mare in raport cu cel constatat in precedentele

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE – India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Mod. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Marea Britanie demonstreaza triumful vaccinarii. Cu aproape jumatate din populatie vaccinata anti-COVID, Regatul a ajuns la cel mai mic numar de internari si decese de la inceputul pandemiei. Jumatate din populatia Regatului Unit a facut prima doza de vaccin anti-COVID. UK are 22 de decese pe zi din…